МИД РФ указал на несостоятельность заявлений ООН об атаке ВСУ на Старобельск

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов заявил, что передаст материалы с места атаки украинских ВС на колледж в Старобельске генсекретарю ООН, его спецпредставителю по детям и вооруженному конфликту и профильным структурам организации. Так он отреагировал на соответствующую просьбу замглавы МИД России Александра Алимова во время их встречи.