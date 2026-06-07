МИД РФ указал на несостоятельность заявлений ООН об атаке ВСУ на Старобельск

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов заявил, что передаст материалы с места атаки украинских ВС на колледж в Старобельске генсекретарю ООН, его спецпредставителю по детям и вооруженному конфликту и профильным структурам организации. Так он отреагировал на соответствующую просьбу замглавы МИД России Александра Алимова во время их встречи.
Как указали в МИД РФ, утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего из-за отсутствия доступа к месту инцидента несостоятельны, поскольку Москва готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск «по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста».
В РФ рассчитывают, что эта информация о жертвах теракта будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств произошедшего. «От генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ», — заключили в МИД России.