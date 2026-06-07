Британский военный аналитик Александр Меркурис дал резкую оценку внешнеполитическому курсу армянского руководства. В эфире YouTube-канала он заявил, что премьер-министр Никол Пашинян своей стратегией на евроинтеграцию ведет республику к неминуемому краху.
По мнению эксперта, нынешнее относительное благополучие Еревана держится исключительно на экономических связях с Москвой. Разрыв этих отношений, на котором настаивает западный курс, обернется для республики тяжелейшими последствиями.
«Я думаю, что дело идет к краху. Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается — не пора ли сменить курс, — отметил Меркурис. — Он глубоко заблуждается».
Аналитик подчеркнул, что весь период правления Пашиняна характеризуется отступлением Армении «по всем фронтам» — как в геополитическом, так и в экономическом смысле. При этом ключевые экономические показатели страны оставались сильными прежде всего благодаря партнерству с РФ.
«Слово “некомпетентный” здесь даже слишком мягкое. Нужно быть очень недальновидным лидером, чтобы так позиционировать свою страну», — резюмировал Меркурис.
Напомним, что армянский парламент ранее принял закон о намерении республики вступить в Евросоюз. При этом сама ЕС не предлагала стране членства. Пашинян признает, что одновременное нахождение в ЕС и Евразийском экономическом союзе невозможно, но обещает соотносить повестку с обоими объединениями, пока это хотя бы теоретически допустимо.
Между тем давление на Ереван со стороны Москвы нарастает с каждым днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян утаивает от граждан реальную цену выхода из ЕАЭС: при разрыве связей с Россией газ для населения подорожает почти в четыре раза, денежные переводы из РФ (около 4 млрд долларов в год) будут резко сокращены, а поставки армянской продукции — от цветов и фруктов до минеральной воды — в Россию прекратятся.
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