Роковая ошибка: аналитик предрек Армении катастрофу из-за курса в ЕС

Между тем давление на Ереван со стороны Москвы нарастает с каждым днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян утаивает от граждан реальную цену выхода из ЕАЭС: при разрыве связей с Россией газ для населения подорожает почти в четыре раза, денежные переводы из РФ (около 4 млрд долларов в год) будут резко сокращены, а поставки армянской продукции — от цветов и фруктов до минеральной воды — в Россию прекратятся.