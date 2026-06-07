Ким Ё Чжон исключила компромиссы по ядерному разоружению КНДР

«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета… Это даёт всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — подчеркнула Ким Ё Чжон.