Ким Ё Чжон исключила компромиссы по ядерному разоружению КНДР

«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета… Это даёт всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — подчеркнула Ким Ё Чжон.
Она также уточнила, что республика ни с кем не станет обсуждать свой суверенитет, так как это было бы нарушением конституции.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.
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