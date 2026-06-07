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Отец Маска призвал россиян не обращать внимания на санкции

Эррол Маск призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России и не обращать внимания на санкции.

«Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России», — сказал Маск на полях ПМЭФ.

Маск-старший также отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.

«Они завидуют России. Вот что я бы сказал. И они хотели бы быть похожими на Россию», — добавил собеседник РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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