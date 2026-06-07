Отец Маска призвал россиян не обращать внимания на санкции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России и не обращать внимания на санкции.
«Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России», — сказал Маск на полях ПМЭФ.
Маск-старший также отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.
«Они завидуют России. Вот что я бы сказал. И они хотели бы быть похожими на Россию», — добавил собеседник РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.