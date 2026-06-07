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Росстат: средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти сферах

Средняя зарплата в марте 2026 года превысила 200 тыс. рублей в пяти отраслях российской экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Средняя зарплата в марте 2026 года превысила 200 тыс. рублей в пяти отраслях российской экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В число таких сфер вошли добыча нефти и газа, производство табачных изделий, отрасль воздушного и космического транспорта, информация и связь, а также финансовая и страховая деятельность.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сферах — 314 тыс. рублей, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в марте превысила 100 тыс. рублей в 20 российских регионах.