Die Weltwoche: Запад обезумел, решив вступить из-за Зеленского в войну

«Он все только усугубил! А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?» — задался вопросом эксперт.