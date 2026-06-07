СМИ узнали, как долго флот Британии следил за российскими подлодками

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более трети времени британского военно-морского плота в прошлом году было потрачено на отслеживание якобы активности российских подлодок у британских берегов, сообщила газета Times со ссылкой на главкома британских ВМС генерала Гвина Дженкинса.