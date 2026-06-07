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Зеленский недолго проживет после завершения конфликта, заявил Риттер

Риттер: Зеленский предал всех и недолго проживет после завершения конфликта.

Источник: Reuters

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию — он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта», — сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.

Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.