С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию — он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта», — сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.