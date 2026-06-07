«Синьхуа»: КНР начала спецоперацию в водах к востоку от Тайваня

Китай начал специальную операцию по обеспечению морского судоходства в акватории к востоку от Тайваня.
Как пишет агентство «Синьхуа», её целью стало обеспечение безопасности судоходства, усиление контроля в ключевых районах и реализация юрисдикции Китая в морской сфере.
Подчёркивается, что операция стала «необходимой мерой» после объявления Японией и Филиппинами о начале переговоров по разграничению морских зон к востоку от Тайваня.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пока не одобрил поставку оружия Тайваню на $14 млрд.
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