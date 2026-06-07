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Добивали своих: ВСУ расстреляли сдавшихся наемников с дронов

На запорожском направлении разыгралась трагедия с участием иностранных граждан, воевавших на стороне Киева.

На запорожском направлении разыгралась трагедия с участием иностранных граждан, воевавших на стороне Киева. Группа наемников добровольно сдалась в плен российским военным, однако была уничтожена в результате целенаправленных атак с воздуха. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По данным агентства, украинские операторы FPV-дронов взяли район сдачи под плотный контроль и длительное время отслеживали перемещения бывших сослуживцев. Благодаря маневрированию российским военным удалось вывести группу из опасной зоны, которую простреливали вражеские беспилотники. Однако противник выследил их и нанес серию точных ударов.

На месте происшествия сразу же начали оказывать медицинскую помощь. Пленных прятали в укрытия, пытаясь спасти им жизнь. Несмотря на усилия медиков и оперативную эвакуацию, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью — все пострадавшие скончались.

Ранее СМИ уже сообщали о подобных инцидентах, когда украинские военные атаковали своих же солдат при попытке сложить оружие. В октябре 2025 года на том же запорожском направлении колумбийского наемника с белым флагом в руках атаковали собственные FPV-дроны.

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