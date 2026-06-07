Добивали своих: ВСУ расстреляли сдавшихся наемников с дронов

Ранее СМИ уже сообщали о подобных инцидентах, когда украинские военные атаковали своих же солдат при попытке сложить оружие. В октябре 2025 года на том же запорожском направлении колумбийского наемника с белым флагом в руках атаковали собственные FPV-дроны.