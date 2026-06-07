Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, передает телеканал CGTN со ссылкой на заявление министерства транспорта КНР.
«Министерство транспорта Китая начало специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от китайского острова Тайвань», — говорится в сообщении.
Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Пекина в водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства.
Отмечается, что предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета, морских прав и интересов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения со страной.