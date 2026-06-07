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Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня

CGTN: Китай начал специальную правоохранительную операцию недалеко от Тайваня.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, передает телеканал CGTN со ссылкой на заявление министерства транспорта КНР.

«Министерство транспорта Китая начало специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от китайского острова Тайвань», — говорится в сообщении.

Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Пекина в водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства.

Отмечается, что предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета, морских прав и интересов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения со страной.

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