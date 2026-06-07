В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций

«Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию. С другой стороны, прекращение поставок из России, которые всегда были сравнительно недорогими, также ведет к росту цен на энергоносители», — сказал Котре на полях ПМЭФ.