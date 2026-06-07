Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций

Депутат Котре: санкции против России усугубили деиндустриализацию Германии.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Как отметил депутат, он считает, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. Но из-за давления со стороны США они этого не делают.

«Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию. С другой стороны, прекращение поставок из России, которые всегда были сравнительно недорогими, также ведет к росту цен на энергоносители», — сказал Котре на полях ПМЭФ.

Следствием этого, по его словам, становится деиндустриализация.

«С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция — деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и сталкиваются с серьезными потерями.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше