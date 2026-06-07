Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай провел специальную правоохранительную операцию к востоку от Тайваня

Xinhua отметило, что в маневрах приняли участие Управление морской безопасности провинции Фуцзянь, Управление морской безопасности провинции Гуандун, Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря, а также Спасательное управление Восточно-Китайского моря.

ШАНХАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Эта операция стала необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова Тайвань, что серьезно подрывает территориальный суверенитет и морские права Китая», — отметило агентство. В маневрах приняли участие Управление морской безопасности провинции Фуцзянь, Управление морской безопасности провинции Гуандун, Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря, а также Спасательное управление Восточно-Китайского моря.

Как проинформировало Xinhua, цели операции — всестороннее осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права Китая, усиление возможностей патрулирования в дальних водах, контроль за движением судов в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского движения и защита национальных интересов.

В ходе визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего в Японию в конце мая Токио и Манила опубликовали совместное заявление. В нем говорится о начале переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между Японией и Филиппинами. Объявленная странами зона делимитации находится к востоку от острова Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — это один из регионов КНР.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше