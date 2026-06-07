Китай провел специальную правоохранительную операцию к востоку от Тайваня

ШАНХАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщило агентство Xinhua.
«Эта операция стала необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова Тайвань, что серьезно подрывает территориальный суверенитет и морские права Китая», — отметило агентство. В маневрах приняли участие Управление морской безопасности провинции Фуцзянь, Управление морской безопасности провинции Гуандун, Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря, а также Спасательное управление Восточно-Китайского моря.
Как проинформировало Xinhua, цели операции — всестороннее осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права Китая, усиление возможностей патрулирования в дальних водах, контроль за движением судов в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского движения и защита национальных интересов.
В ходе визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего в Японию в конце мая Токио и Манила опубликовали совместное заявление. В нем говорится о начале переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между Японией и Филиппинами. Объявленная странами зона делимитации находится к востоку от острова Тайвань.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — это один из регионов КНР.