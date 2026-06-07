Меркурис: Заявления Путина о ЕС указывают на изменение отношения России к союзу

По мнению аналитика, некоторые наблюдатели посчитали эти слова сигналом о том, что Кремль сохраняет прежний подход и не станет препятствовать возможному вступлению Украины в ЕС. Однако сам Меркурис убеждён, что российский лидер даёт понять: в этом вопросе действительно произошёл сдвиг. Эксперт также охарактеризовал высказывания президента России как весьма критичные в адрес европейцев.