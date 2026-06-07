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Сикорский заявил о выгоде России от споров Польши и Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом. Причиной разногласий стало присвоение одному из подразделений ВСУ звания «Герои УПА» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В своей публикации в соцсети Х польский дипломат прямо указал на деструктивный характер текущих распрей.

«В польско-украинских спорах всегда в итоге выигрывает Москва», — написал Сикорский.

Он также обратил внимание на упущенный, по его мнению, исторический контекст, упомянув победу коалиции польских, казацких и крымских сил в Конотопской битве 1659 года. В том сражении русское войско князя Трубецкого потерпело поражение и отступило к Путивлю. Как подчеркнул глава польской дипломатии, странно, что в сознании обществ почти нет места этой «великой общей победе».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига немедленно отреагировал на пост коллеги, но подошел к вопросу с иной стороны. Он отметил, что сотрудничество способно менять ход истории, в то время как взаимные споры исторически лишь укрепляли Москву.

На портале «История.рф», комментируя исторические параллели, подчеркивают, что Конотопская битва была рядовым эпизодом русско-польской войны, а не переломным сражением.

Напряженность между Варшавой и Киевом нарастает на фоне процедуры вступления Украины в Евросоюз — польские аграрии активно блокируют границу, протестуя против бесконтрольного импорта украинского зерна, что наносит урон местным фермерам. В ответ официальный Киев пригрозил введением экономических санкций против польских товаров, включая лук и помидоры.

В Кремле уже заявили, что внимательно следят за «истерикой» между союзниками, и, по мнению российских властей, этот конфликт наглядно демонстрирует отсутствие единства в антироссийском лагере, что девальвирует санкционное давление на Москву.

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