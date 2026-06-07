Сикорский заявил о выгоде России от споров Польши и Украины

Он также обратил внимание на упущенный, по его мнению, исторический контекст, упомянув победу коалиции польских, казацких и крымских сил в Конотопской битве 1659 года. В том сражении русское войско князя Трубецкого потерпело поражение и отступило к Путивлю. Как подчеркнул глава польской дипломатии, странно, что в сознании обществ почти нет места этой «великой общей победе».