В Роспатенте назвали страну-лидера по регистрации товарных знаков в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Среди зарубежных стран Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспатента Юрий Зубов.
«В целом, по интенсивности подачи заявок от иностранного бизнеса, все-таки, наверно, это в первую очередь Китайская Народная Республика, где, мы видим, больше всего подается товарных знаков», — сказал Зубов.
Он также напомнил, что Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, а его правовая и правоприменительная система, система экспертизы гармонизирована с всем мировым сообществом и с патентными системами дружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.