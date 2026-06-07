Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспатенте назвали страну-лидера по регистрации товарных знаков в России

Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Среди зарубежных стран Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспатента Юрий Зубов.

«В целом, по интенсивности подачи заявок от иностранного бизнеса, все-таки, наверно, это в первую очередь Китайская Народная Республика, где, мы видим, больше всего подается товарных знаков», — сказал Зубов.

Он также напомнил, что Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, а его правовая и правоприменительная система, система экспертизы гармонизирована с всем мировым сообществом и с патентными системами дружественных стран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.