Ynet: Израиль не исключил нанесения новых ударов по Ливану

Израиль не исключает возможности «оборонительных» ударов по территории Ливана, несмотря на восстановление режима прекращения огня, сообщает портал Ynet, ссылаясь на источник.
Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут", — отметил израильский чиновник, знакомый с позицией властей.
Кроме того, собеседник портала сообщил, что в рамках эксперимента ливанская армия якобы должна провести разоружение движения «Хезболла» в одной из южных деревень, чтобы продемонстрировать контроль над данной территорией. В случае успешного завершения эксперимента, данная программа будет распространена и на другие населенные пункты.
Ранее сообщалось, что ряд европейских государств, в том числе Франция, в ближайшее время объявят о введении новых санкций против Израиля.