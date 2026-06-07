Ynet: Израиль не исключил нанесения новых ударов по Ливану

Кроме того, собеседник портала сообщил, что в рамках эксперимента ливанская армия якобы должна провести разоружение движения «Хезболла» в одной из южных деревень, чтобы продемонстрировать контроль над данной территорией. В случае успешного завершения эксперимента, данная программа будет распространена и на другие населенные пункты.