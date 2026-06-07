Украинские военнослужащие на передовых позициях более десяти дней оставались без еды и воды из-за проблем с логистикой. Об этом РИА Новости рассказал этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ.
«Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По десять дней не кушали, а то и больше», — цитирует его агентство.
Ранее пленный из ВСУ, рядовой 157-й механизированной бригады Сергей Кадунов, рассказал, что солдаты ели в день лишь по несколько кусков печенья из-за нехватки еды в войсках.