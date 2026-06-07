Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУ рассказал, что солдаты более десяти дней голодали на позициях

Украинские военнослужащие на передовых позициях более десяти дней оставались без еды и воды из-за проблем с логистикой. Об этом РИА Новости рассказал этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ.

Украинские военнослужащие на передовых позициях более десяти дней оставались без еды и воды из-за проблем с логистикой. Об этом РИА Новости рассказал этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ.

«Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По десять дней не кушали, а то и больше», — цитирует его агентство.

Ранее пленный из ВСУ, рядовой 157-й механизированной бригады Сергей Кадунов, рассказал, что солдаты ели в день лишь по несколько кусков печенья из-за нехватки еды в войсках.