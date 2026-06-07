Массовая стрельба произошла недалеко от фестиваля в штате Огайо

«По прибытии полицейские обнаружили несколько пострадавших от стрельбы. Многие из них были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения», — указано в заявлении городской полиции в соцсети Х. Власти продолжают поиски подозреваемых. Один из посетителей фестиваля рассказал CNN, что услышал не менее десяти выстрелов.