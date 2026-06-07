В Якутии найдено тело пропавшего трёхлетнего ребёнка

Тело трёхлетнего ребёнка, пропавшего в Мирнинском районе Якутии, найдено местными жителями. Об этом сообщила Служба спасения республики.
По данным ведомства, сообщение о пропаже ребёнка поступило 6 июня.
Он находился во дворе с родителем и исчез после того, как на несколько минут остался без присмотра. Следы ребёнка вели к реке Ботуобуйа.
Тело было обнаружено вечером того же дня в 4 км ниже по течению реки.
Ранее стало известно, что семилетний мальчик утонул в реке Кан в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.