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В Якутии найдено тело пропавшего трёхлетнего ребёнка

Тело трёхлетнего ребёнка, пропавшего в Мирнинском районе Якутии, найдено местными жителями. Об этом сообщила Служба спасения республики.

Тело трёхлетнего ребёнка, пропавшего в Мирнинском районе Якутии, найдено местными жителями. Об этом сообщила Служба спасения республики.

По данным ведомства, сообщение о пропаже ребёнка поступило 6 июня.

Он находился во дворе с родителем и исчез после того, как на несколько минут остался без присмотра. Следы ребёнка вели к реке Ботуобуйа.

Тело было обнаружено вечером того же дня в 4 км ниже по течению реки.

Ранее стало известно, что семилетний мальчик утонул в реке Кан в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.