Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Европейцы потеряли все, что могли, у них нет больше экономики, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда (в Россию — ред.) за энергоносителями и рынком. Как Россия будет относиться по этому вопросу к ним, это вопрос к российскому руководству», — сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.