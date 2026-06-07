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Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла

Додик: Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Европейцы потеряли все, что могли, у них нет больше экономики, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда (в Россию — ред.) за энергоносителями и рынком. Как Россия будет относиться по этому вопросу к ним, это вопрос к российскому руководству», — сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.