Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла

«Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда (в Россию — ред.) за энергоносителями и рынком. Как Россия будет относиться по этому вопросу к ним, это вопрос к российскому руководству», — сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.