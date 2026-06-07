КУРСК, 7 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
«А это все время у нас с пищей очень большая была проблема. Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По 10 дней не кушали, а то и больше. И тут как бы скинули нам покушать, спустя там неделю, наверное, где-то. Но скинули прям под окоп днем. Днем никогда никто не скидывал», — сообщил пленный.
По словам Жаркова, сбросы всегда происходили ночью или в сумерках. Он отметил, что после сброса начался обстрел соседнего окопа. Бойцы подозревают, что дневная доставка еды была не случайной.
«Мы подозреваем, почему — потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать», — добавил Жарков.
Пленный признался, что перебрал множество вариантов, но иначе объяснить дневной сброс не может — это было похоже на прощальный жест перед тем, как их бросили при отступлении.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).