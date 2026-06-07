Пленный суданец рассказал, как ВСУ голодали по десять дней

«А это все время у нас с пищей очень большая была проблема. Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По 10 дней не кушали, а то и больше. И тут как бы скинули нам покушать, спустя там неделю, наверное, где-то. Но скинули прям под окоп днем. Днем никогда никто не скидывал», — сообщил пленный.