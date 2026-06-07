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Абхазия хочет совместно с Россией вывести новые сорта цитрусовых

Гунба: Абхазия хочет вместе с российскими учеными вывести новые сорта цитрусовых.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Абхазия совместно с российскими научными сотрудниками планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент республики Бадра Гунба.

Он рассказал, что научный подход к выращиванию цитрусовых культур, которые так популярны в республике, является ключевым. Гунба напомнил о существовавших в советское время научных институтов, которые занимались целыми разработками по выращиванию сельхозкультур.

«Эти филиалы и сегодня работают, но таких коммуникаций, к сожалению, нет. Мы намерены развивать эти коммуникации с целью выработки общих позиций, выработки новых сортов, новых решений, которые будут создавать противодействие угрозам биологического характера, угрозам распространения новых заболеваний цитрусовых, и в целом, сельскохозяйственных культур», — сказал Гунба.

Глава республики также рассказал, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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