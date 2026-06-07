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Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на санкции

Торрембини: итальянские компании работают в России, несмотря на давление.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

«У нас очень много препятствий, 20 пакетов санкций… Ограничения очень большие. Несмотря на это, мы работаем», — сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.

Он добавил, что работающие в России итальянские компании сталкиваются с давлением со стороны ЕС и испытывают трудности из-за введенных Евросоюзом против России санкций.

«Появился регламент, по которому итальянские граждане, которые являются директорами российских компаний, рискуют (попасть под — ред.) уголовные дела, если они работают в определенных отраслях», — уточнил он.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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