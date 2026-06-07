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Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА

Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузе.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании ВС страны.

«Ранее сегодня силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских ударных беспилотника одноразового применения, которые угрожали международному морскому движению в Ормузском проливе», — говорится в сообщении военных в Х.

Там же отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от «иранской агрессии».

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