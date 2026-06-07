Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА

«Ранее сегодня силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских ударных беспилотника одноразового применения, которые угрожали международному морскому движению в Ормузском проливе», — говорится в сообщении военных в Х.
Там же отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от «иранской агрессии».
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