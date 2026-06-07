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Иран показал новую силу и напугал США: главная новость войны 7 июня

Кадры запуска четырёх баллистических ракет средней дальности «Эмад» по Кувейту обнародовал КСИР. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, боевая часть этих ракет отделяется и ее практически невозможно перехватить.

Источник: Аргументы и факты

Четыре баллистических ракеты средней дальности «Эмад» запустил КСИР для удара по американским базам в Кувейте. Видео запуска размещено в Сети. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что эти ракеты практически невозможно перехватить.

«Ракеты “Эмад” можно рассматривать как версию “Шахад”. Её главная особенность состоит в том, что у неё есть осколочно‑фугасная боевая часть, которая отделяется и может маневрировать. Это позволяет корректировать траекторию полёта и более точно поражать цели. Вес этой боевой части составляет примерно 750 килограмм — то есть она достаточно ощутима. Соответственно, перехватить эти ракеты с помощью израильских противоракетных комплексов Arrow или американских Patriot достаточно сложно», — объяснил он.

По словам Кнутова, Иран не использует такие ракеты для ударов по ключевым объектам, поскольку это может вызвать болезненную реакцию США и привести к эскалации конфликта.

«Иран старается отвечать, но отвечать так, чтобы не провоцировать непосредственно эскалацию самого конфликта. Поэтому удары в основном наносятся, в том числе, по базам монархий Персидского залива и, в том числе, по базам самого Кувейта», — уточнил военный эксперт.

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