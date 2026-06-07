МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может стать шагом к масштабной войне, утверждает издание Steigan.
«Предложения закрыть выход из Балтийского моря для России вредны. Если закрыть для России доступ к Балтийскому морю и выход из него, это может послужить поводом к войне во всем северном регионе», — предупреждает издание.
Особо подчеркивается, что конфликт может расширить свои границы в самые короткие сроки.
«Если Балтийское море станет зоной прямого противостояния между НАТО и Россией, Баренцево, Норвежское моря и норвежское побережье могут быстро стать частью одной и той же кризисной логики», — поясняется в статье.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.