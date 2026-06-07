Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин предложил признать Зеленского террористом

Степашин назвал Зеленского подонком, которому нельзя подавать руки.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главу киевского режима Владимира Зеленского давно надо признать террористом, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Это подонок, которому и руки нельзя подавать, а не то, что вести переговоры. И вообще давно надо признать его террористом», — сказал Степашин в беседе с РИА Новости.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.