В посольстве России в ЦАР ввели дополнительные меры санитарной безопасности

«Проведены разъяснительные мероприятия в коллективе с привлечением медицинских специалистов», — указал посол. По его словам, «поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, включая госпиталь Миссии ООН в Банги».