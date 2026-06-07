В посольстве России в ЦАР ввели дополнительные меры санитарной безопасности

МОСКВА, 7 июн-РИА Новости. В посольстве РФ в ЦАР введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах, сообщил РИА Новости посол РФ Александр Бикантов.
«В Посольстве России введены и строго соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности по типу действующих в эпоху COVID-19», — сказал он.
«Проведены разъяснительные мероприятия в коллективе с привлечением медицинских специалистов», — указал посол. По его словам, «поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, включая госпиталь Миссии ООН в Банги».
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