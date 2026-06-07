Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня

Китай приступил к проведению специальной операции по обеспечению правопорядка на море в акватории к востоку от Тайваня, сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на официальное заявление Министерства транспорта Китая.
Главная цель данной операции — подтвердить суверенитет Китая в указанных водах, усилить контроль и патрулирование глубоководных районов, а также регулировать судоходство в данной зоне.
Операция была инициирована в ответ на информацию о начале переговоров между Японией и Филиппинами по установлению морских границ в этом регионе, что, по мнению Пекина, представляет собой серьезное посягательство на его территориальные права и интересы.
Ранее Китай также осудил визит спикера Сената Чехии на Тайвань.