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Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня

Китай приступил к проведению специальной операции в акватории к востоку от Тайваня.

Источник: Аргументы и факты

Китай приступил к проведению специальной операции по обеспечению правопорядка на море в акватории к востоку от Тайваня, сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на официальное заявление Министерства транспорта Китая.

Главная цель данной операции — подтвердить суверенитет Китая в указанных водах, усилить контроль и патрулирование глубоководных районов, а также регулировать судоходство в данной зоне.

Операция была инициирована в ответ на информацию о начале переговоров между Японией и Филиппинами по установлению морских границ в этом регионе, что, по мнению Пекина, представляет собой серьезное посягательство на его территориальные права и интересы.

Ранее Китай также осудил визит спикера Сената Чехии на Тайвань.

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