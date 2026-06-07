Невидимый и смертоносный: НАТО в панике от нового эсминца Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э и журналистам новый эсминец «Кан Гон». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что это невидимое для противника и смертоносное военное судно.
"Этот эсминец относится к достаточно крупным кораблям, которые, как правило, оснащены современным ракетным оружием. Скорее всего, есть ячейки для зенитных, противокорабельных ракет или ракет, предназначенных для поражения целей непосредственно на земле. Также есть пусковые установки в носовой части, которые позволяют вести огонь различными типами ракет.
Пусковые установки размещены достаточно компактно, что позволяет иметь достаточно серьёзный ракетный потенциал. Кроме того, имеется возможность запускать крылатые ракеты, которые, по данным источников, имеют дальность порядка 2000 километров. Есть пушки, шестиствольные автоматы, комплекс противовоздушной обороны, напоминающий наш российский комплекс «Панцирь». То есть эсминец может решать задачи как противоракетной, так и противокорабельной обороны, а также поражать наземные цели, что делает его грозным оружием для нанесения ударов по противнику", — сказал он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что эсминец оборудован вертолётной площадкой и современными радиолокационными станциями.
"У этого эсминца есть радиолокационные станции нового поколения — нетрадиционные, аналоговые, цифровые. Они размещены по сторонам света, что позволяет осуществлять электронное сканирование пространства без вращения антенны, без мёртвой зоны и с минимальной мёртвой воронкой над радиолокационной станцией, над кораблём.
Вероятнее всего, имеется система постановки пассивных помех — то есть, когда выстреливаются специальные ракеты и разбрызгивается аэрозоль, создавая подобие тумана, где имеются мелкие элементы, которые чем‑то напоминают фольгу. Это делает корабль практически радиолокационно незаметным — как для ракет противника, так и для радиолокационных станций", — объяснил Кнутов.
По его словам, корабль изготовлен уже с использованием технологии малой заметности.
«Борта имеют определённые скосы, надстройка также закрыта, есть специальные панели, которые отражают радиолокационные лучи в различные стороны, что, собственно говоря, затрудняет наблюдение корабля. Этот эсминец практически невидим для противника, при этом мощный с точки зрения возможности наносить удары и успешной защиты. Здесь можно говорить о существенном прорыве с точки зрения технологий. Думаю, что дальнейшее строительство подобного рода кораблей приведёт к тому, что они будут совершенствоваться и развиваться, и северокорейский флот выйдет в число самых современных флотов на сегодняшний день», — резюмировал Кнутов.