Невидимый и смертоносный: НАТО в панике от нового эсминца Ким Чен Ына

«Борта имеют определённые скосы, надстройка также закрыта, есть специальные панели, которые отражают радиолокационные лучи в различные стороны, что, собственно говоря, затрудняет наблюдение корабля. Этот эсминец практически невидим для противника, при этом мощный с точки зрения возможности наносить удары и успешной защиты. Здесь можно говорить о существенном прорыве с точки зрения технологий. Думаю, что дальнейшее строительство подобного рода кораблей приведёт к тому, что они будут совершенствоваться и развиваться, и северокорейский флот выйдет в число самых современных флотов на сегодняшний день», — резюмировал Кнутов.