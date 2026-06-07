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Мерц повторил знаменитую фразу Меркель

Мерц повторил знаменитое выражение Ангелы Меркель «мы справимся».

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на съезде регионального отделения Христианско-демократического союза в Мекленбурге — Передней Померании использовал известную фразу, ранее ассоциировавшуюся с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Однако на этот раз она была связана не с миграционным кризисом, а с задачами по проведению внутренних преобразований в стране, пишет Der Spiegel.

Глава правительства выразил уверенность в том, что Германия сможет справиться с существующими вызовами при условии сохранения общественного единства и взаимного доверия. По его словам, успешное проведение реформ требует консолидации усилий и уверенности граждан в будущем страны.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим друг в друга» — сказал Мерц.

Мерц также отметил, что Германия обладает необходимыми ресурсами для преодоления нынешних экономических трудностей. Кроме того, он подчеркнул особое значение предстоящих в сентябре региональных выборов в Берлине, Мекленбурге — Передней Померании и Саксонии-Анхальт, назвав их важными не только для отдельных земель, но и для всей страны.

Ранее стало известно, что Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. В мае личный рейтинг лидера христианских демократов упал до исторического минимума и составил 13 процентов.

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