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Отец Маска посоветовал россиянам не обращать внимания на санкции

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, призвал россиян не обращать внимания на санкции.

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, призвал россиян не обращать внимания на санкции.

«Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго», — сказал он РИА Новости на ПМЭФ.

По мнению Маска, ситуация в Европе хуже, чем в России.

Он также заявил, что европейские страны завидуют России и хотели бы быть на неё похожими.

Ранее отец американского бизнесмена назвал Россию супердержавой.

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