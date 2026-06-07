Politico: в Минюсте США допустили право Трампа снести статую Свободы бульдозером

Юрист Минюста США Яаков Рот в ходе судебного заседания заявил, что суды не смогли бы остановить администрацию американского лидера Дональда Трампа, если бы она быстро снесла статую Свободы бульдозером. Об этом сообщает Politico.
Такой вопрос представителю Минюста задала судья Патрисия Миллетт, обсуждая позицию администрации по делу о строительстве бального зала в Белом доме.
«Если правительство решит очень быстро снести статую Свободы бульдозером… ничего нельзя будет сделать?» — спросила судья.
«Думаю, это так, да», — ответил Рот.
По данным издания, судьи выразили сомнения в позиции администрации Трампа о том, что суды не могут остановить реализацию проекта, даже если впоследствии он будет признан незаконным.
В апреле президент США заявил, что намерен обжаловать решение суда о приостановке строительства бального зала на территории Белого дома.