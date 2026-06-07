«Он нас повёл»: российский дрон спас семьи из ада

Путь к спасению для местных жителей был сопряжен с серьезной опасностью. Как сообщало РИА Новости 24 апреля, при попытке эвакуации из того же Родинского группа мирных жителей подверглась атаке украинских беспилотников — тогда два человека не выжили. Очевидец атак Анатолий Кузнецов, получивший ранение ноги от дрона, рассказал, что люди пытались уйти под прикрытием тумана и мороси, однако сразу после выхода раздался минометный прилет, и группа вынуждена была вернуться обратно.