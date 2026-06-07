В Донецкой Народной Республике во время пасхального перемирия произошла история, обратная обычному представлению о боевых дронах. Российский беспилотник вывел группу мирных жителей из охваченного боями города Родинское. Об этом рассказал РИА Новости один из беженцев, попросивший скрыть его имя из соображений безопасности.
Эвакуация проходила 12 апреля. Семья мужчины получила предложение покинуть населенный пункт, расположенный неподалеку от Красноармейска. На пути к безопасной зоне беженцы несколько раз прятались в кустарнике, слыша звуки пролетающих дронов.
В какой-то момент один из беспилотников завис прямо над группой.
«Я говорю: “Стоп, это российский, он нас, наверное, сопровождать будет”. И он нас повел», — цитирует агентство слова собеседника.
По его словам, следом подлетели еще несколько дронов — они также сопровождали колонну, указывая дорогу. Вскоре беженцев встретили российские военные и доставили в безопасное место.
Город Родинское, расположенный севернее Красноармейско-Димитровской агломерации, был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об успешном завершении операции 27 декабря 2025 года президенту России Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.
Путь к спасению для местных жителей был сопряжен с серьезной опасностью. Как сообщало РИА Новости 24 апреля, при попытке эвакуации из того же Родинского группа мирных жителей подверглась атаке украинских беспилотников — тогда два человека не выжили. Очевидец атак Анатолий Кузнецов, получивший ранение ноги от дрона, рассказал, что люди пытались уйти под прикрытием тумана и мороси, однако сразу после выхода раздался минометный прилет, и группа вынуждена была вернуться обратно.
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