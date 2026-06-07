Ранение украинского нациста Тягнибока может быть инсценировкой

«Это может быть пиар. Украинские спецслужбы уже проводили такой эксперимент с бывшим гражданином России Бабченко, которого облили кровью свиньи и имитировали его убийство. То есть такая постановка — не проблема. Сейчас уже все готовятся в какой‑то мере к выборам. “Свобода”* там где‑то на уровне рейтинга обезжиренного кефира — им надо как‑то привлекать внимание избирателей, особенно Западной Украины. Тягнибок участвовал в выборах не только парламентских, но и президентских, и лично кого‑то поддерживал. Он не избираемый, но серьёзно может подставить кому‑то плечо во втором туре и активизировать свой электорат, а он националистический. Нужно помнить, что он через Парубия был причастен к Майдану, а это опыт массовых демонстраций, массовых противостояний, провокаций», — сказал он.