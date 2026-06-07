Трамп не простит: Зеленский потерял главного союзника, его ждет страшное

«При этом, конечно, Уиткофф и Кушнер занимаются переговорным процессом. Не исключено, что они могут посетить Москву и Киев в ближайшие месяцы. Но это будет уже далеко не первый их визит в нашу страну. Поэтому это не значит, что ситуация разрешится в рамках одного визита. В целом, хорошо, если они приедут, это будет еще один шаг на пути дальнейших переговоров», — пояснил политолог.