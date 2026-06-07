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Трамп не простит: Зеленский потерял главного союзника, его ждет страшное

США потеряли интерес к Украине, однако и Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву. Чем это грозит Киеву — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в рамках решения украинского конфликта, однако Штаты заметно охладели к Украине, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Специалист отметил, что для президента США Дональда Трампа украинский конфликт отошел на второй план в череде других вопросов, требующих решения.

По словам Дудакова, сейчас Трамп уделяет больше времени конфликту на Ближнем Востоке, а также предстоящим выборам в Конгресс.

«При этом, конечно, Уиткофф и Кушнер занимаются переговорным процессом. Не исключено, что они могут посетить Москву и Киев в ближайшие месяцы. Но это будет уже далеко не первый их визит в нашу страну. Поэтому это не значит, что ситуация разрешится в рамках одного визита. В целом, хорошо, если они приедут, это будет еще один шаг на пути дальнейших переговоров», — пояснил политолог.

Дудаков отметил, что сейчас давление США на Киев снизилось.

«Для нас одним из очевидных условий перед началом серьезных переговоров является вывод ВСУ с территории Донбасса. Пока это не происходит, очевидно, конфликт будет продолжаться. Конечно, желательно добиться этого мирным, дипломатическим путем. Но американцы в этом случае не смогли оказать на Киев давления, поэтому приходится решать вопрос военным путем — отвоевывать и освобождать нашу территорию», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ждет Зеленского после хамского письма Путину.

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