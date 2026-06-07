«Повод к войне»: Запад предупредил о катастрофе на Балтике

Напомним, НАТО проводит крупнейшие маневры в Балтике с оглядкой на российские системы вооружения. Учения BALTOPS-26, стартовавшие 4 июня, собрали лишь 20 кораблей от 15 стран и около 6 тысяч военнослужащих — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Сокращение связано с переброской сил альянса в другие регионы, однако ключевая причина осторожности — калининградский «крючок». Российские береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», системы ПВО С-400 и «Искандеры», размещенные в анклаве, контролируют значительную часть акватории, свободно дотягиваясь до Датских проливов.