Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции заявили о 12 пострадавших при стрельбе в американском штате Огайо

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Толедо, штат Огайо. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передаёт CNN со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Толедо, штат Огайо. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передаёт CNN со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.

Заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан заявил, что стрельбу, предположительно, открыли два человека, которые «вероятно, стреляли друг в друга». Подозреваемые пока не задержаны, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что стрельба произошла вблизи фестиваля Old West End. По данным правоохранителей, пострадавшие были доставлены в больницы.