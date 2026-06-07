В полиции заявили о 12 пострадавших при стрельбе в американском штате Огайо

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Толедо, штат Огайо. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передаёт CNN со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.
Заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан заявил, что стрельбу, предположительно, открыли два человека, которые «вероятно, стреляли друг в друга». Подозреваемые пока не задержаны, говорится в публикации.
Ранее стало известно, что стрельба произошла вблизи фестиваля Old West End. По данным правоохранителей, пострадавшие были доставлены в больницы.