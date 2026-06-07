«Остановить сейчас»: депутат ЕП потребовал заморозить всю помощь Киеву

Взрыв украинского морского дрона у побережья Констанцы прогремел вечером 4 июня. По данным румынского Минобороны, беспилотник подорвался на внешнем рейде порта в двух милях от мола, в непосредственной близости от нефтяных терминалов и газовых платформ в Черном море. Военное ведомство Румынии зафиксировало в том районе неизвестный морской объект, который двигался зигзагообразно и не реагировал на сигналы, после чего последовал мощный взрыв, вызвавший детонацию боевой части. Течение развернуло остатки дрона и выбросило их уже в южном направлении, минуя коммерческие пирсы и пляжи Мамайи.