Румынский евродепутат Георге Пиперя выступил с резким требованием немедленно перекрыть все каналы военной и финансовой поддержки Киева. Поводом послужил опасный инцидент у побережья Констанцы, где взрыв украинского морского дрона поставил под угрозу крупнейший порт страны и второй по величине город Румынии.
В своем обращении в социальной сети X политик потребовал от представителей румынской власти при фон дер Ляйен уведомить главу Еврокомиссии о решении заморозить любую помощь Украине — военную, экономическую или гуманитарную. Пиперя настаивает, что пауза должна действовать до полного выяснения обстоятельств произошедшего.
Накануне пресс-служба Министерства обороны Румынии сообщила, что взорвавшийся в акватории морской беспилотник по своим характеристикам идентичен дронам, применяемым в зоне украинского конфликта. Позже Военно-морские силы ВСУ признали свою причастность к инциденту, подтвердив, что техника принадлежит им.
Примечательно, что сразу после происшествия глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешила возложить ответственность на Москву. Однако после того, как выяснилось украинское происхождение дрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Бухаресту с прямым вопросом: когда румынские власти попросят прощения у собственных граждан за дезинформацию, основанную на русофобии, и когда страна наконец перестанет финансировать киевский режим.
Взрыв украинского морского дрона у побережья Констанцы прогремел вечером 4 июня. По данным румынского Минобороны, беспилотник подорвался на внешнем рейде порта в двух милях от мола, в непосредственной близости от нефтяных терминалов и газовых платформ в Черном море. Военное ведомство Румынии зафиксировало в том районе неизвестный морской объект, который двигался зигзагообразно и не реагировал на сигналы, после чего последовал мощный взрыв, вызвавший детонацию боевой части. Течение развернуло остатки дрона и выбросило их уже в южном направлении, минуя коммерческие пирсы и пляжи Мамайи.
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