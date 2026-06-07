ВС России уничтожили украинские тяжелые коптеры на добропольском направлении СВО

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили разведывательные беспилотники, а также тяжелые коптеры противника на добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчетов дронов-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем отдельного мотострелкового соединения группировки войск “Центр” уничтожили разведывательные и тяжелые коптеры формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что успешное уничтожение вражеских беспилотников значительно ограничивает способность украинских формирований проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и атаковать позиции ВС РФ как на передовой, так и в тылу.