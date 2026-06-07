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Россия послала США сигнал на ПМЭФ: посол Дарчиев рассказал о настрое на сотрудничество

Посол Дарчиев: США получили на ПМЭФ позитивный сигнал от РФ.

Источник: Комсомольская правда

По итогам Петербургского международного экономического форума США должны получить от России позитивный сигнал. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Я думаю, позитивные. Мы настроены на сотрудничество, в том числе продолжение переговорного процесса», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов, какие сигналы получат США.

Дарчиева добавил, что президент России Владимир Путин в своих выступлениях на форуме ясно и недвусмысленно все донес.

Ранее KP.RU сообщал, что взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к восстановлению отношений.

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