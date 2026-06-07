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Бойцы «Центра» сбросили на позиции ВСУ агитационные листовки

В Минобороны РФ отметили, что агитационные листовки содержат призывы к добровольной сдаче в плен и гарантируют сохранение жизни бойцам ВСУ.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» сбросили агитационные листовки с призывами сложить оружие и сдаться в плен на позиции противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что листовки были сброшены с FPV-дронов. «Благодаря таким листовкам некоторые военнослужащие ВСУ добровольно сдаются в плен, сохраняя себе жизнь», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что агитационные листовки содержат призывы к добровольной сдаче в плен и гарантируют сохранение жизни бойцам ВСУ. Листовки сворачиваются в небольшие рулоны и помещаются в систему сброса беспилотника.