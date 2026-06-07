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Разведчики «Центра» отработали штурм опорного пункта в зоне СВО

В Минобороны РФ отметили, что после получения команды разведчики в составе малых групп приступали к штурму цели и подавляли огневые точки противника под дымовой завесой.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Разведчики группировки войск «Центр» отработали штурм опорного пункта противника на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Центр” в перерыве от выполнения боевых задач отработали штурм опорного пункта противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, после получения команды разведчики в составе малых групп, состоящих из двух военнослужащих, приступали к штурму цели и подавляли огневые точки противника под дымовой завесой.

В ведомстве добавили, что действия военнослужащих отслеживались и корректировались при помощи разведывательного беспилотника.