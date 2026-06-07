Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько «Орешников» в ответ: Зеленский готовит захват Приднестровья

Приднестровье стало новой целью Зеленского, отметил в эксклюзивном интервью aif.ru подполковник запаса Олег Иванников. Эксперт раскрыл, что планирует делать в дальнейшем киевский политик.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский включил в круг своих интересов Приднестровье. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, зачем киевский политик планирует вторжение в этот регион.

«Киевский режим выбрал в качестве объекта будущего нападения Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), пользуясь её международным статусом и невозможностью полноценно противостоять Вооружённым силам Украины. Зеленский запугивает Приднестровье и пытается создать условия невыносимого проживания граждан России, которые составляют большинство в ПМР», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что Зеленский действует по указке своих партнёров и покровителей.

«Регион зажат враждебной Молдавией с одной стороны, с другой стороны исходит опасность от Украины. Зеленский планирует осуществить вторжение в Приднестровье с целью захвата госорганов власти, ареста президента и председателя парламента. Всё это он делает по указке НАТО и европейских покровителей. Если в Брюсселе принимается такое волюнтаристское решение захватить Приднестровье, то ответ России будет настолько жёстким, что Киеву придётся содрогнуться в несколько раз сильнее, чем от удара “Орешником”», — подчеркнул Иванников.

Ранее в эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что инцидент с украинским беспилотником, упавшим на жилой дом в Румынии в конце мая, может быть не просто очередной провокацией, а частью подготовки к силовому захвату Приднестровья.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше