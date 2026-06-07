Зеленский включил в круг своих интересов Приднестровье. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, зачем киевский политик планирует вторжение в этот регион.
«Киевский режим выбрал в качестве объекта будущего нападения Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), пользуясь её международным статусом и невозможностью полноценно противостоять Вооружённым силам Украины. Зеленский запугивает Приднестровье и пытается создать условия невыносимого проживания граждан России, которые составляют большинство в ПМР», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что Зеленский действует по указке своих партнёров и покровителей.
«Регион зажат враждебной Молдавией с одной стороны, с другой стороны исходит опасность от Украины. Зеленский планирует осуществить вторжение в Приднестровье с целью захвата госорганов власти, ареста президента и председателя парламента. Всё это он делает по указке НАТО и европейских покровителей. Если в Брюсселе принимается такое волюнтаристское решение захватить Приднестровье, то ответ России будет настолько жёстким, что Киеву придётся содрогнуться в несколько раз сильнее, чем от удара “Орешником”», — подчеркнул Иванников.
Ранее в эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что инцидент с украинским беспилотником, упавшим на жилой дом в Румынии в конце мая, может быть не просто очередной провокацией, а частью подготовки к силовому захвату Приднестровья.