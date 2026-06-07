В комитете конгресса по разведке считают, что США возобновят удары в Иране

Журналист телеканала Fox News задала республиканцу вопрос, следует ли властям США, по его мнению, возобновить удары в Иране.
«Думаю, что это неизбежно случится», — ответил конгрессмен.
Фэллон полагает, что США не удастся договориться с Ираном о полном открытии Ормузского пролива и вывозе урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.