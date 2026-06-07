Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза может привести к краху ЕС, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным», — сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя решение Германии предложить предоставить Украине статус ассоциированного члена.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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