Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным», — сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя решение Германии предложить предоставить Украине статус ассоциированного члена.