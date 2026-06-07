Депутат Котре: статус ассоциированного члена ЕС для Украины грозит союзу крахом

Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза может привести к серьёзным последствиям для объединения.
Такое мнение высказал депутат бундестага от оппозиционной партии АдГ Штеффен Котре.
«Если это произойдёт, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придёт конец. Это совершенно очевидно», — сказал он РИА Новости на ПМЭФ.
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