Страховщик назвал возраст автомобиля с самым высоким риском угона

«Несмотря на то, что новые авто обычно находятся под прицелом угонщиков, минимальный риск угона сейчас характерен именно для них. Так, на машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% — двухлетние машины, а 10% — трехлетние. Подавляющая часть угонов приходится на транспорт старше четырех лет — 57% из угнанных автомобилей», — сказал Демидов.