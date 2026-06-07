Последнее предупреждение Ирана: тяжелые ракеты разбивают базы США в Кувейте

«Ракеты “Эмад” можно рассматривать как версию “Шахад”. Её главная особенность состоит в том, что у неё есть осколочно‑фугасная боевая часть, которая отделяется и может маневрировать. Это позволяет корректировать траекторию полёта и более точно поражать цели. Вес этой боевой части составляет примерно 750 килограмм — то есть она достаточно ощутима. Соответственно, перехватить эти ракеты с помощью израильских противоракетных комплексов Arrow или американских Patriot достаточно сложно», — объяснил он.